Gabriel Medina volta a surfar quatro meses após cirurgia

Após quatro meses afastado, Gabriel Medina voltou a surfar na maior piscina de ondas Wavegarden do mundo, no Beyond The Club, em São Paulo, neste sábado (10). Além de marcar seu retorno, o surfista também anunciou a sua entrada no setor imobiliário, tornando-se sócio da KSM Realty, responsável pela idealização do local.

Nos últimos dias, Gabriel Medina acompanhou pessoalmente os testes técnicos (wet commissioning) ao lado de surfistas como o espanhol Dani Garcia, assessor técnico da Wavegarden e tetracampeão europeu Máster +50, Krystian Kymerson, campeão pan-americano e bi campeão brasileiro, Alex Ribeiro, campeão sul-americano, Jadson André, que vai voltar a surfar na elite mundial, onde esteve por 13 anos, além de Matheus Navarro, Campeão Mundial Jr e Mateus Sena, campeão pan-americano.

A volta simbólica de Medina ao surfe marca não apenas um novo capítulo para o esporte, mas também para o empreendimento e para os amantes do surfe na capital paulista. Com investimento superior a R$ 1,1 bilhão e apenas 3.000 títulos patrimoniais familiares — sendo mais de 50% já vendidos — o Beyond The Club surgiu para revolucionar o conceito de clube urbano no Brasil.

A maior piscina Wavegarden do mundo possui 28 mil m², com a tecnologia Cove 2.0, capaz de gerar mais de 900 ondas por hora, de diferentes tamanhos e níveis — desde tubos perfeitos para profissionais até ondas suaves para iniciantes.

— Voltar a surfar foi um momento muito especial para mim. Por recomendação do meu médico, retomei os treinos principalmente na piscina, porque é um ambiente mais controlado e seguro para essa fase. Estou ainda mais feliz por poder voltar (ao surfe) no Beyond The Club. Podem apostar: em breve vem muita coisa boa! — comentou Gabriel Medina sobre os primeiros momentos de volta às ondas.

Gabriel Medina volta a surfar depois de quatro meses (Foto: Divulgação Assessoria Gabriel Medina)

Relembre a lesão de Gabriel Medina

Gabriel Medina sofreu uma lesão grave durante um treinamento na Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, no dia 11 de janeiro de 2025. O atleta foi submetido a uma cirurgia, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para reparar o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo. A expectativa de retorno aos treinamentos era de quatro meses e às competições entre seis a oito meses.