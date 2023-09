A seleção feminina contou com grandes atuações da ponteira Gabi, com 26 pontos e da central Thaisa, com 19, e manteve a invencibilidade no Pré-Olímpico. Nesta terça-feira (19.09), o Brasil venceu a Bulgária por 3 sets a 2 (25/15, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/8), em Tóquio, no Japão. Foi a terceira vitória do time do treinador José Roberto Guimarães.