França vence Japão e conquista a Liga das Nações de Vôlei Masculino

França venceu a Liga das Nações em 2022 e 2024 (Foto: Divulgação / Volleyball World)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 17:32 • Lodz (POL)

O bicampeonato da Liga das Nações de Vôlei Masculino finalmente veio para a França. Com uma vitória por 3 sets a 1, a seleção francesa venceu o Japão e conquistou pela segunda vez na história o troféu da competição. A menos de um mês das Olimpíadas de Paris, os anfitriões mostram que vivem um bom momento.

O confronto entre França e Japão, pela finalíssima da Liga das Nações foi marcado por sets muito disputados até o fim. Durante todos os quatro sets, ambas equipes mostraram que não chegaram a decisão à toa. Mas a seleção francesa conseguiu a revanche em cima dos japoneses. Na terceira semana de competição, as equipes se enfrentaram em jogo duro, decidido no tie-break com vitória para o Japão.

No jogo deste domingo (30), com excessão do segundo set - o único vencido pelo Japão, por 25 a 18 - todas as outras parciais do confronto foram apertadas. Estes dados mostram como a França conseguiu equilibrar melhor as ações entre ataque e defesa.

França acumula bons resultados desdes as Olimpíadas de Tóquio (Foto: Divulgação / Volleyball World)

A 25 dias do início dos Jogos Olímpicos, a França mostra que possui um elenco coeso, com jogadores experientes que podem fazer a diferença ao longo da competição. A equipe terá a oportunidade de defender o ouro olímpico - foram campeões em Tóquio - dentro de casa. A boa fase não parou por aí, os franceses venceram a Liga das Nações em 2022. Dessa forma, é possível apontar os donos da casa como grandes favoritos ao pódio.