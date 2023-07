SOBRE A COB EXPO

A COB Expo se apresenta como a primeira iniciativa do movimento olímpico que une em um mesmo espaço, gestores, atletas, ex-atletas, indústria, praticantes e fãs do esporte impulsionando todas as modalidades. É o 1º parque temático esportivo que propiciará experiências, relacionamento, educação, performance e negócios. Serão 5 dias com muitas atividades, clínicas esportivas, competições em diversas modalidades, cursos e oportunidades de negócios.