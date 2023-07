Para alcançar os resultados de Phelps, Marchand precisou seguir também os métodos da lenda do esporte. O francês é treinado por Bob Bowman, técnico do norte-americano durante a brilhante carreira. No entanto, a missão do treinador para o desenvolvimento do atleta francês foi diferente. Com 10cm de altura a menos que Phelps, Marchand precisou compensar a baixa estatura para os padrões da natação com uma explosão fora do normal.