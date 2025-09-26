Em seu retorno a competições internacionais, a medalhista olímpica Flávia Saraiva garantiu classificação para a final da trave na Copa do Mundo de Ginástica Artística de Szombathely, na Hungria, nesta sexta-feira (26). Além dela, Júlia Coutinho, Júlia Soares e Ana Luiza Lima, da seleção feminina, e Caio Souza e Yuri Guimarães, da seleção masculina, também avançaram a finais por aparelhos.

Assim como no Campeonato Brasileiro de Ginástica, em agosto, Flávia Saraiva competiu apenas na trave, aparelho em que é especialista. Após os Jogos Olímpicos de Paris, ela passou por cirurgia no ombro e longo processo de recuperação. Na Copa do Mundo, foi líder da classificatória, com nota de 14.250, avançando para a final do aparelho. Na disputa pelo pódio, Flávia terá a companhia da compatriota Júlia Soares que, com nota de 13.450, também garantiu vaga na final.

No solo, o Brasil também terá duas representantes nas finais. Júlia Coutinho, caçula do grupo que disputa o torneio na Hungria, foi a segunda melhor das classificatórias ao receber nota de 13.350 por sua série ao som de "Maria, Maria", de Milton Nascimento, que rendeu a medalha de ouro na etapa da Copa do Mundo da Eslovênia, neste ano. Júlia Soares também briga pelo pódio neste aparelho, no qual avançou com a terceira melhor nota.

Por fim, Ana Luiza Lima será a representante do país nas barras assimétricas, com 13.200 pontos, figurando como a quarta colocada das classificatórias. As brasileiras não competiram no salto.

Júlia Soares garantiu duas finais na Hungria (Foto: Miriam Jeske/ COB)

Brasil tem dois finalistas no masculino

Ginasta mais experiente da seleção masculina, Caio Souza competiu nos quatro aparelhos e garantiu classificação para duas finais. Nas argolas, somou 13.850 pontos e avançou com a segunda melhor nota das classificatórias. Ele também disputará medalha nas barras paralelas, após garantir 14.000 pontos em sua série, nesta sexta-feira (26).

O jovem Yuri Guimarães, de 22 anos, avançou para a final do salto. Com 14.150 no primeiro salto, e 13.350 no segundo. Com a média de 13.750, ele passou em segundo lugar das classificatórias. O medalhista olímpico Arthur Nory e o finalista dos Jogos de Paris 2024 Diogo Soares disputaram as classificatórias, mas não conseguiram nenhuma final.

