Flamengo x Pinheiros: veja horário e onde assistir ao jogo pelo NBB

O Flamengo enfrentará o Pinheiros, pela 5ª rodada do NBB, neste sábado (26). Com o ex-NBA Raulzinho, o time paulista vai até o Rio de Janeiro encarar os donos da casa. O confronto está marcado para às 11h, no horário de Brasília. A transmissão ficará por conta do NBB Basquet Pass, Jumper Brasil, FlaTV e Youtube do NBB.

Como chegam Flamengo e Pinheiros?

O Flamengo chega com o elenco bastante mexido para a temporada 2024/25. Após um começo de jornada meteórico, o Flamengo perdeu para o Corinthians por 83 a 70 na última rodada do NBB. O Rubro-Negro vinha de uma sequência invicta na competição e, agora, busca se recuperar para retomar o caminho das vitórias.

Por outro lado, o Pinheiros aposta na qualidade e experiência de Raulzinho quer a terceira vitória seguida e bater o terceiro time carioca consecutivo no NBB. Nas rodadas anteriores, o time venceu o Vasco por 65 a 62 e o Botafogo por 80 a 67.

O pivô argentino Gallizi foi um dos reforços do Flamengo para nova temporada do NBB (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ficha técnica

FLAMENGO X PINHEIROS 🏀

QUINTA RODADA — NBB

🗓️ Data: 26 de outubro de 2024, sábado

⏰ Horário: 11h (Horário de Brasília)

🌎 Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: NBB Basquet Pass, Jumper Brasil, FlaTV e Youtube do NBB.