Filho de Lebron James recebe conselho pra conseguir lidar com as críticas







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 20/07/2024 - 10:36 • Rio de Janeiro (RJ)

No ambiente altamente competitivo da NBA, Bronny James, escolhido como o 55º do draft pelos Los Angeles Lakers, atraiu as atenções não só pelo seu talento, mas por ser filho de LeBron James, uma das maiores estrelas do basquete mundial. Apesar das críticas e desafios, Bronny tem se destacado pela forma como lida com a pressão.

Desde a sua escolha pelos Lakers, Bronny foi colocada sob um intenso escrutínio público. No entanto, esse jovem atleta tem mostrado uma capacidade impressionante de manter o foco e a compostura. Inicialmente, suas performances nas Ligas de Verão foram motivo de debate, com opiniões divididas sobre seu merecimento de estar nessa posição de destaque.

Bronny James, apesar de ser novato, entendeu que a melhor estratégia é ignorar as críticas não construtivas. Em meio a toda a pressão, ele não respondeu diretamente aos detratores, preferindo focar em sua evolução e jogo.

Esse controle emocional tem sido chave para se adaptar e melhorar constantemente. Conforme os jogos da Liga de Verão avançavam, Bronny demonstrou melhorias significativas, ajudando a sua equipe em momentos cruciais e mostrando que seu lugar entre os profissionais é mais do que justificado.

(Foto: AFP)

Kevin Hart, renomado comediante e ator, ofereceu algumas palavras de encorajamento para Bronny James. Em uma recente entrevista, Hart destacou a importância de se manter positivo mesmo quando cercado por críticas. Segundo ele, é fundamental abstrair-se do ruído negativo e concentrar-se nos aspectos positivos e na própria jornada.

“Você não é estranho a guerras públicas, você cresceu nisso”, disse Hart, referindo-se a Bronny. Ele também enfatizou que apesar de haver muitos comentários negativos, existem muitos outros positivos que merecem mais atenção.

Embora enfrentar um intenso escrutínio público seja desafio, Bronny James parece estar trilhando o caminho certo. Com o apoio de figuras como Kevin Hart e o exemplo de resiliência e trabalho duro mostrado por seu pai, LeBron James, Bronny tem todas as ferramentas para transformar as críticas em arsenal para seu crescimento e sucesso na NBA.

Os próximos meses serão essenciais para Bronny, à medida que ele continua a se desenvolver e a adaptar-se ao nível de exigência do basquete profissional. No entanto, se ele manter sua abordagem focada e positiva, as chances são de que ele irá superar as expectativas e estabelecer sua própria marca no mundo do basquete.