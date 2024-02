No duelo de funkeiros, o paulista MC Gui nocauteou o carioca Nego do Borel, no Fight Music Show, na madrugada deste domingo (25). Desde que foi acertada, a luta gerou muita treta, bate-boca, desafios. E não poderia terminar de modo diferente: pancadaria durante a luta, entre os 'boxeadores', e, depois, empurra-empurra entre as equipes de treinadores.