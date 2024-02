A amapaense Emiliene Juarez, esposa de Popó, derrotou a paulista Fernanda Lacerda, a Mendigata, no card principal do Fight Music Show, neste sábado (24). Foi a única luta feminina do programa, disputada em quatro rounds. Emiliene Juarez é nutricionista, e Fernanda Lacerda, além de ex-panicat do Pânico, trabalha como modelo.