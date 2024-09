Ferrari vê ‘campeonato acirrado’ e situação rara na F1: ‘Oito pilotos podem vencer’

Ferrari venceu o Grande Prêmio da Itália com Charles Leclerc (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Publicada em 02/09/2024 - 16:36

A Ferrari voltou ao posto mais alto do pódio no último domingo (1º) com a vitória de Charles Leclerc no GP da Itália, a primeira da equipe desde a etapa de Mônaco em maio. Com isso, Frédéric Vasseur, chefe da escuderia, foi questionado se agora pensa mais na disputa do título do Mundial de Construtores. O dirigente, no entanto, negou “tirar conclusões” após o triunfo em Monza e reforçou o equilíbrio atual na Fórmula 1.

Para Vasseur, a competitividade do grid é tão alta nesta temporada que oito pilotos podem brigar pela vitória e a situação pode mudar “de sessão para sessão”. Logo, o francês pregou foco na próxima etapa, o GP do Azerbaijão, e evitou falar em mudança de rumos para a Ferrari após o triunfo.

Vasseur também lembrou o GP da Bélgica, o último antes do recesso de férias, que foi vencido por Lewis Hamilton, mas teve momentos de brilho para as outras três equipes protagonistas: Red Bull, McLaren e Ferrari.

“A partir de amanhã vamos nos concentrar em Baku. Seria um grande erro tentar tirar conclusões ou mudar os planos. É um longo caminho até Abu Dhabi e a luta está muito acirrada. Honestamente, é a primeira vez na F1 que nos encontramos nesta situação em que oito pilotos podem vencer a corrida se não sofrerem acidentes. Tudo muda de sessão para sessão”, analisou.

“Para mim, o momento mais impressionante foi provavelmente em Spa, onde tivemos a McLaren no TL1, a Red Bull no TL2, largamos da pole e a Mercedes venceu a corrida. Tive a sensação de que seria assim em quase todos os lugares, exceto Zandvoort, que foi dominado por Lando Norris na semana passada”, comentou.

Com isso, Vasseur afirmou que espera que esse alto nível de equilíbrio no grid permaneça até o final da temporada e pregou foco na “volta às vitórias”. Com o resultado do GP da Itália, a Ferrari chegou ao terceiro triunfo em 2024, mesmo número de Mercedes e McLaren.

“Podemos esperar que até o final da temporada seja assim: uma briga enorme entre oito carros e com este nível de competitividade. Uma equipe pode fazer uma dobradinha e a outra terminar em sétimo e oitavo, isso sem falar em possíveis abandonos. Isto pode fazer uma enorme diferença em termos de pontos, mas agora vamos focar na volta às vitórias”, concluiu.

No Mundial de Construtores, a Ferrari está atualmente na terceira posição, com 407 pontos, atrás de McLaren (438) e Red Bull (446). Agora, a Fórmula 1 volta entre os dias 13 e 15 de setembro para a disputa do GP do Azerbaijão, em Baku.