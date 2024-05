Fernando Alonso acusa FIA de xenofobia em aplicação de punições na F1: ‘Nacionalidade importa’

Alonso se envolveu em toque na primeira curva (Foto: Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/05/2024 - 20:41 • Miami (EUA)

Fernando Alonso está realmente disposto a procurar a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para ter certeza de que as atuais sanções recebidas na Fórmula 1 não têm a ver com a sua nacionalidade. Depois de declarar logo após a corrida sprint de Miami que Lewis Hamilton não seria punido por conta do incidente na largada “por não ser espanhol”, o piloto da Aston Martin afirmou que vai procurar o presidente da entidade, Mohammed Ben Sulayem, para tratar do assunto.

Assim que as luzes se apagaram, Hamilton, que vinha em 12º, mergulhou pela linha de dentro e achou espaço para já brigar pelo top-10, enquanto Alonso acabou ensanduichado pelo piloto da Mercedes e Lance Stroll. O toque foi inevitável, e ainda sobrou para Lando Norris, que acabou abandonando, assim como Stroll.

Alonso sofreu danos no carro, mas conseguiu cruzar a linha de chegada. A direção de prova não considerou culpados — decisão que irritou o bicampeão, que disparou aos microfones da emissora espanhola DAZN que Hamilton não foi punido “porque não era espanhol”.

- Tive de abrir distância porque Hamilton vinha por dentro fora de controle. Se eu fizer isso, sem dúvida serei punido - disparou o espanhol, que, ao The Athletic, Alonso foi além ao ser questionado sobre o assunto e acusou a FIA de xenofobia.

- Sinto que a nacionalidade é importante e falarei com Mohammed, com a FIA, seja quem for. Preciso ter certeza de que não há nada de errado com minha nacionalidade ou algo que possa influenciar qualquer decisão. Não só para mim, mas também para as futuras gerações de pilotos espanhóis, eles precisam ser protegidos - finalizou

(Foto: GIORGIO VIERA / AFP)

Imediatamente, o assessor de imprensa de Alonso interrompeu a entrevista e pediu para que o foco das perguntas “fosse o dia de hoje”. 15º na classificação de Miami, Alonso falou que “será uma corrida difícil” e torce para que a Aston Martin consiga “marcar alguns pontos com Lance largando em 11º”.

Alonso vem enfrentando uma rotina de sanções neste início de temporada. Foi assim também na Austrália, uma manobra de defesa considerada “incomum” pelos comissários sobre George Russell que rendeu 20s a mais no tempo final.

Na sprint da China, Alonso se envolveu num toque com Carlos Sainz quando defendia posição e acabou com um pneu furado, abandonando a disputa. Só que o piloto da Ferrari também ficou com avarias no carro. E mais uma vez, após análise dos comissários, Fernando foi considerado culpado, tomando ainda três pontos na carteira.