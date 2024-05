F1: Verstappen brilha na hora certa e conquista pole-position do GP de Miami

Verstappen comemora a 38ª pole position da carreira (Foto: Jim WATSON / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/05/2024 - 18:38 • Miami (EUA)

Max Verstappen mais uma vez mostrou que só precisa de uma única volta boa para bater o grid inteiro em classificação. Neste sábado (4), em Miami, o neerlandês fez 1min27s241 na primeira tentativa do Q3 e viu o tempo não ser superado por mais ninguém.

Ao contrário de tantas vezes, Verstappen não estabeleceu de cara as melhores marcas a serem batidas em cada parte da classificação. O neerlandês foi crescendo ao longo da sessão à medida que a pista melhorava e conseguiu encaixar um excelente giro na primeira tentativa do Q3.

Quem mais chegou perto nesse instante foi Charles Leclerc, a 0s141 de Max. Sergio Pérez, que ano passado aproveitou-se do erro do #1 e cravou a pole, via-se a 0s5 de distância e atrás não só da dupla da Ferrari, quanto da McLaren de Oscar Piastri.

Na segunda volta do Q3, Pérez arrancou para a quarta posição, agora a 0s219 do tempo de Max, mas atrás dos carros da Ferrari, com Leclerc e Sainz, respectivamente, em segundo e terceiro. Lando Norris também melhorou a própria marca e bateu Piastri, ficando em quinto.

A Mercedes, por sua vez, novamente sofreu, mas ao menos conseguiu avançar para a parte final da sessão, terminando em sétimo com George Russell e oitavo com Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg colocou mais uma vez a Haas entre os dez mais rápidos.

No domingo (5), a largada do GP de Miami está marcada para as 17h.