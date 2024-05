Verstappen controla distância para Leclerc e vence corrida sprint em Miami

Verstappen, Leclerc e Pérez fecharam o pódio da corrida sprint em Miami (Foto: Chris Graythen / AFP)







Max Verstappen anotou mais uma vitória em corrida sprint na Fórmula 1, dessa vez em Miami, neste sábado (4). O holandês comandou o pelotão e precisou apenas controlar uma distância suficiente para impedir a aproximação de Charles Leclerc ao longo da prova. Sergio Pérez ficou em terceiro.

A corrida, aliás, foi bastante movimentada do top-3 para baixo, com destaque para a disputa entre Daniel Ricciardo e Carlos Sainz pela quarta posição, além da batalha entre Lewis Hamilton e Kevin Magnussen pela zona de pontos. No início, logo após a largada, ainda teve intervenção do "safety-car" por conta de incidente envolvendo a dupla da Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso, e Lando Norris, que acabou levando a pior.

Ricciardo, que conseguiu o quarto tempo no grid, segurou o posto no braço e ficou em quarto, com Sainz logo em seguida. Oscar Piastri salvou a McLaren com o sexto lugar, com Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda fechando a zona de pontuação, pois Hamilton tomou uma punição no final por excesso de velocidade no pit-lane.

Este sábado (4) ainda terá a corrida de classificação, para definir o grid de largada para o GP de Miami. A corrida principal está prevista para às 17h, no horário de Brasília, de domingo (5).