Falsa seleção da colombiana disputa amistoso de basquete organizado pela Rússia

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 14:55 • Rio de Janeiro

Um grupo de jovens atletas da Colombia conseguiram se passar pela seleção de basquete nacional para disputarem torneio amistoso organizado pela Rússia. A organização esportiva do país promoveu o evento que também contou com a presença da Venezuela e do time Parma BC, da cidadede Perm.

Vale lembrar, que a federação da Rússia segue afastada dos torneios internacionais devido a invasão à Ucrânia. Assim, o torneio amistoso marcou o retorno da equipe masculina de basquete do país a uma partida internacional.

No evento, a seleção da russa enfrentou a suposta seleção da colombia e teve uma vitória surpreendente. No primeiro quarto do confronto, a parcial foi de 41 a 2 e o placar total da partida marcou 155 a 53, uma diferença superior a 100 pontos.

A superioridade contra a equipe colombiana foi notada também na partida contra a seleção da Venezuela. Os venezuelanos venceram o confronto com um placar semelhante aos russos, por 107 a 58. O cenário gerou suspeita de que algo estaria errado.

Desta forma, após verificações, foi descoberto que os participantes não eram atletas da seleção oficial da Colômbia. Como resultado, o comitê russo decidiu por suspender a realização do torneio. Em nota, a federação colombiana explicou que a equipe não era a oficial do país.

Até o momento, a informação que corre na imprensa internacional é de que o colombiano Christian David Mosquera Duran, que reside na Rússia, foi o autor do plano. Ele teria invadido a conta de e-mail oficial da federação colombiana para marcar presença no torneio. O suposto responsável pelo imbróglio estava presente na equipe falsa com a camisa de número 6.