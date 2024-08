Ricardo Mendonça comemora medalha de ouro paralímpica (Foto: Douglas Magno/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 14:48 • Rio de Janeiro

Nesta tarde de sexta-feira (30), o brasileiro Ricardo Gomes conquistou a medalha de ouro para o Brasil nos 100m da classe T37 (paralisados cerebrais para andantes), com o tempo de 10s07. Esta é a sétima medalha do Brasil nesta Paralimpíadas, a terceira no atletismo.

Com essa vitória, Ricardo consolidou sua hegemonia na prova ao longo do último ciclo paralímpico, entre Tóquio 2020 e Paris 2024. Nos 100m, ele já havia conquistado o ouro no Mundial de Kobe 2024, nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 e no Mundial de Paris 2023.

Ao fim da prova, Ricardo afirmou que tentou melhorar o tempo da classificatória (em que fez os mesmos 10s07), mas mesmo assim estava satisfeito.

- Como meu treinador (Katsuhico Nakaya) fala "Na final, não tem corrida bonita, tem corrida rápida, e essa foi rápida o suficiente pra trazer o ouro pra gente" - disse Ricardo.

Em 2014, Ricardo sofreu um acidente que deixou sequelas no braço e perna direitos. Ele começou no esporte paralímpico apenas em 2019 e, no começo de 2021, passou a treinar no Centro de Referência que funciona no CT Paralímpico, em São Paulo.

Os outros dois brasileiros, Gabriel Costa e Edson Pinheiro, ficaram na terceira e quarta colocação, respectivamente.