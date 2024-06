F1: Verstappen supera nova falha de motor e lidera único treino livre do GP da Áustria

Verstappen supera problemas no GP da Áustria da Fórmula 1 (Foto: Jure Makovec / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/06/2024 - 09:30 • Spielberg (AUT)

Em um fim de semana com a sprint na programação, os pilotos tiveram pela frente apenas uma sessão de treino livre nesta sexta-feira (28), na Áustria, e coube a Max Verstappen a liderança da sessão com 1min05s685. O neerlandês, no entanto, tomou um baita susto por conta de nova falha no motor.

Perto da marca de 30 minutos, o tricampeão novamente viu o carro apagar por algum problema na unidade de potência. No limite das quatro trocas permitidas pelo regulamento esportivo, o neerlandês foi levado aos boxes com a ajuda dos fiscais de pista, mas a Red Bull conseguiu resolver a questão a tempo de devolvê-lo à ação. No instante em que calçou os macios, colocou 0s276 em Oscar Piastri, segundo colocado.

Os macios também levaram a Ferrari ao terceiro e quarto lugar com Charles Leclerc e Carlos Sainz. Líder em boa parte da sessão com os duros, Lewis Hamilton poupou a borracha vermelha e ficou em quinto, a 0s5 do tempo de Max. Esteban Ocon, Lance Stroll, George Russell, Yuki Tsunoda e Fernando Alonso fecharam o top-10.

Confira como foi o treino livre da F1 no Red Bull Ring:

Os pilotos partiram para o único treino livre do final de semana com o céu nublado e temperatura ambiente em 22°C — baixa, levando em conta a probabilidade de chuva, ainda que leve, para o momento da sessão —, asfalto em 32°C e umidade relativa do ar em 62%. Entre as equipes, mudanças nos carros em apenas cinco, só que Ferrari, McLaren e Mercedes surgiam entre elas com ao menos alguma mexida para otimizar a eficiência aerodinâmica e buscar a Red Bull na pista.

Só que por conta da programação com a corrida sprint, seriam 60 minutos para já buscar acerto de classificação, uma vez que a chamada sprint shootout também acontece nesta sexta-feira. Nos primeiros minutos, no entanto, a escolha de compostos dividiu-se entre duros e médios.

Com os primeiros dez minutos transcorridos, o duo da Mercedes assumiu a liderança, com Hamilton, de duros, estabelecendo a marca de 1min06s925 como marca a ser batida. Norris, também com o mesmo tipo de pneu, era o terceiro, a 0s125 da volta do heptacampeão, enquanto Pérez e Verstappen, com os médios, apareciam em quarto e sexto, respectivamente.

Max, então, baixou a marca de Hamilton em cerca de 0s3, só que Russell imediatamente recolocou a Mercedes no topo ao fechar o giro em 1min06s386. Perto da marca de 15 minutos completados, a melhor Ferrari era a de Sainz, em sexto, enquanto Leclerc surgia apenas em décimo — ambos também com a borracha mais dura da gama C3, C4 e C5 levada pela Pirelli.

Mais uma tentativa, e Hamilton não voltou à liderança por míseros 0s006. Só que o heptacampeão seguiu em volta rápida e, dessa vez, o tempo de 1min06s254 foi suficiente para bater Russell, com Lewis pegando todos os setores dos 4.318m da pista austríaca.

35 minutos para o fim, e somente os carros da Williams arriscavam os macios, ainda ocupando as posições intermediárias (11º com Albon e 15º com Sargeant). O restante ainda usavam médios e macios, com Hamilton, Russell, Verstappen, Pérez, Norris, Leclerc, Sainz, Magnussen, Piastri e Ocon fechando o top-10.

Mais dez minutos disputados, Verstappen apareceu lento na reta. “Mesma falha no motor”, relatou o piloto pelo rádio, certamente a última frase que a cúpula taurina gostaria de ouvir no final de semana. A bandeira vermelha foi acionada e Max, levado aos boxes pelos comissários.

Dessa vez, no entanto, o trabalho foi rápido, e o #1 até retornou à sessão para mais um giro assim que a pista foi novamente liberada, a cerca de 20 minutos para o fim, mas logo retornou à garagem.

Os 15 minutos restantes foram totalmente focados nos long runs, mas ainda deu tempo de Stroll colocar o pneu de faixa vermelha e saltar para segundo a seis minutos do fim, com Tsunoda, com a mesma borracha, surgindo em quarto.

A cinco minutos do fim, a maioria pôs os macios para jogo, com exceção de Hamilton, ainda trabalhando o acerto do carro com os compostos duros. Foi a deixa, então, para Verstappen mostrar que o carro já estava bom, ao menos naquele instante. Com o melhor último trecho — exatamente onde houve a falha na unidade de potência —, assinalou 1min05s685. Norris até veio forte na última tentativa e pegou o primeiro setor, só que cometeu um erro na parte intermediária que o fez dar um passeio pela brita. O britânico da McLaren teve de se contentar com o 11º lugar.