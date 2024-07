F1: Verstappen relata problemas da Red Bull no TL2 para o GP da Inglaterra

Verstappen terminou segundo treino livre com discreto sétimo lugar (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 05/07/2024 - 16:47 • Silverstone (ING)

Max Verstappen passou longe da dominância do início da temporada 2024 em Silverstone. Com um discreto sétimo lugar nesta sexta-feira (5) – e uma quase batida nos minutos finais do segundo treino livre -, o tricampeão saiu da atividade com cara de poucos amigos.

O neerlandês analisou o rendimento da Red Bull e acredita que a diferença foi grande entre os jogos de pneus utilizados nas duas sessões.

- Os compostos macios não tiveram boa performance no TL2, agora com os médios a coisa teve uma pequena melhora. De qualquer forma, temos trabalho a fazer, agora é analisar o que fizemos e aprimorar para a classificação - disse Max.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O piloto vai para o sábado com as expectativas um pouco mais baixas e, com a possibilidade de mudança na temperatura, espera ganhar mais terreno com o RB20.

- Isso tudo nos dará uma direção para amanhã, onde naturalmente com a chuva que deve cair, vamos ter de levar isso também em consideração - completou.

➡️ Norris festeja liderança em treinos, mas alerta para Mercedes: ‘Parece a mais próxima’

No sábado, a terceira e última sessão de treinos está marcada para as 7h30 (de Brasília, GMT-3), ao passo que a classificação será às 11h. Por fim, no domingo (7), os pilotos disputam a corrida em Silverstone a partir das 11h.