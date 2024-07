Norris festeja liderança em treinos, mas alerta para Mercedes: ‘Parece a mais próxima’

George Russell venceu o Grande Prêmio da Áustria (Foto: Jure Makovec / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 05/07/2024 - 15:20 • Londres (ING)

Lando Norris liderou os dois treinos livres do GP da Inglaterra de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira (5), em Silverstone. No TL1, o britânico superou Lance Stroll, que colocou a Aston Martin na segunda colocação, enquanto Sérgio Pérez, na terceira posição, foi mais quem se aproximou da McLaren no TL2. Apesar de perseguidores diferentes, o vice-líder do campeonato está de olho na Mercedes, quem apontou como a rival mais próxima.

Enquanto Norris liderava o TL1 com 1min27s420, George Russell foi o quinto na sessão, 0s318 atrás. No entanto, o #63 usou compostos médios ante os macios do representante da McLaren. A diferença entre eles aumentou no TL2, quando o #4 fez 1min26s549, enquanto o melhor piloto da Mercedes foi Lewis Hamilton, que ficou em sétimo, 0s483 mais lento.

- Você está certo. Um bom início de final de semana. Não foi a a sessão mais limpa, não me pareceu tão bom esta manhã, mas me senti melhor com pequenos ajustes. A Mercedes parece estar mais próxima. Eles, provavelmente, não aumentaram, (a potência) do motor (no TL2) - apontou.

De acordo com a previsão do tempo, Silverstone pode ter chuva neste sábado, dia da classificação, e também no domingo (7), quando será realizada a 12ª etapa da temporada 2024. Para a corrida, as chances chegam a 65%, de acordo com o Weather Channel.

Norris destacou que tem bom desempenho em qualquer das condições climáticas, mas torcer para que não chove no GP da Inglaterra.

- Gosto de ambas condições. Correndo em casa, prefiro que esteja seco, pois estamos em um bom lugar - encerrou.