F1: Verstappen espera Red Bull ‘competitiva’ em Monza após TL2

Publicada em 30/08/2024 - 15:24

Max Verstappen até começou o fim de semana do GP da Itália com o pé direito, cravando 1min21s676 e liderando o TL1, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (30). Algumas horas depois, porém, o piloto da Red Bull teve uma performance muito aquém do esperado, ocupando apenas a 14ª posição, com 1min21s610 como melhor tempo.

Depois do fim de semana decepcionante em Zandvoort, no domingo passado, os taurinos esperam dar a volta por cima e diminuir a diferença para a McLaren, que foi de quase 23s no GP dos Países Baixos. Lando Norris e Oscar Piastri terminaram o TL2 em segundo e quarto, respectivamente, enquanto Sergio Pérez acompanhou o companheiro de equipe e terminou apenas em 15º.

Para a etapa em Monza, a Red Bull levou algumas atualizações para o RB20, optando por modelos revisados das asas dianteira e traseira, em ambos os casos para reduzir o arrasto. Após o fim das atividades, Verstappen falou sobre as primeiras impressões que extraiu do carro.

- Tentei coisas diferentes hoje, acho que é para isso que servem os treinos livres, mas temos algumas lições a aprender sobre o carro e é isso que estamos fazendo. O TL1 pareceu ser bem decente - começou o neerlandês em conversa com a emissora britânica Sky Sports.

- O TL2 não começou tão bem, mas nosso ritmo de corrida foi bom. O nosso carro estava muito agressivo com os pneus, então eles estavam sofrendo um pouco. Ainda temos algumas coisas para arrumar, mas acredito que todos estarão muitos próximos, como percebemos, e acredito que seremos competitivos - finalizou o #1.