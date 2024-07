F1: Russell faz público delirar e conquista pole em trinca de ingleses no GP da Inglaterra

George Russell faz a festa da torcida inglesa em Silverstone (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 06/07/2024 - 12:45 • Silverstone (ING)

O GP da Inglaterra vai ter um piloto da casa na pole-position, o que, por si só, já levantaria o público presente nas arquibancadas de Silverstone na tarde deste sábado (6). Mas foi mais do que isso: três ingleses se alternaram na briga pela pole, mostrando um até inesperado domínio de McLaren e Mercedes. George Russell levou a melhor e conquistou a posição de honra.

Numa classificação que contou com chuva no Q1 e a pista melhorando violentamente conforme secava, a Mercedes se manteve de pé e forte. No fim das contas, Russell virou 1min25s819 e colocou 0s171 de vantagem para Lewis Hamilton. Sim, uma primeira fila inteiramente da Mercedes. Lando Norris colocou a McLaren na terceira colocação para, pela primeira vez na história, formar um grid com três pilotos ingleses nas três primeiras posições de um GP da Inglaterra.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao lado de Norris, Max Verstappen sai na quarta posição. O tricampeão ficou longe da briga e ainda danificou o assoalho do carro no Q1 após passar fora da curva Copse. Oscar Piastri foi o quinto, seguido por Nico Hülkenberg na Haas atualizada que bateu as duas Ferrari. Carlos Sainz, Lance Stroll, Alexander Albon e Fernando Alonso finalizaram o top-10. Charles Leclerc ficou somente com o 11º posto, eliminado no Q2. Enquanto isso, Sergio Pérez causou a única bandeira vermelha da atividade ao errar na metade do Q1 e ficar atolado na brita. Vai largar na 19ª posição – e que lamba os beiços, porque seria o último caso Pierre Gasly não carregasse punição por trocar todos os componentes do motor.

Confira como foi a classificação do GP da Inglaterra:

Que dia bagunçado em Silverstone. E tudo por conta do tempo! A chuva caía com verdadeiras pancadas e parava desde as primeiras horas da manhã. Por isso, a corrida sprint da F3 fora adiada, a F2 teve uma prova extremamente problemática e o TL3 da F1 vira basicamente 20 minutos de pista ensopada. O que viria para a classificação?

O sol aparecia discretamente, mas estava ali finalmente. Por outro lado, a temperatura ainda era baixa, de 14°C- e asfalto na medida de 21°C. A dificuldade para aquecer pneus continuava.

Russell lidera classificação 'em casa' na Fórmula 1 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

➡️ Quais são os maiores vencedores do GP da Inglaterra da Fórmula 1?

Q1 – Pérez erra de novo e termina eliminado. Hamilton sobra

Apesar da chuva ter parado há mais ou menos 30 minutos, a pista ainda estava molhada no começo da atividade. Por isso, quando a bandeira verde apareceu a próxima imagem foi uma série de carros com pneus intermediários. Mas as primeiras voltas mostravam outra realidade. O sol aparecia brevemente no céu e ajudava a pista a secar rápido. “Temos um pequeno trilho seco”. Em seguida, os carros iam parando e colocando pneu slick. Lando Norris, logo antes, quase foi embora da pista ao dar breve escorregada.

Aí, com 7min pela frente, Sergio Pérez apareceu parado na brita. O carro estava atolado após escapada, e era fim de classificação para ele. Pérez não voltaria a participar da atividade após o carro ser retirado pelos fiscais. Apesar de naquele momento ser o décimo colocado, certamente ficaria fora no Q1.

Lewis Hamilton liderava com 1min37s134, mas a tendência era que os tempos baixassem rapidamente. Mas em Silverstone as tendências caem de uma vez só. Eis que, enquanto os carros esperavam a bandeira verde em fila no pit-lane, a chuva voltou. Tudo estava absolutamente confuso após cerca de 13 minutos de interrupção.

A ordem do momento era clara: fazer volta rápida na primeira oportunidade para não ser traído pela chuva. A correria na pista era evidente, e Max Verstappen escapou na curva Copse e desfilou pela brita. Por sorte da Red Bull, conseguiu seguir com o motor ligado e foi embora.

A chuva ficava mais pesada e era questão de tempo até impedir que a pista se tornasse competitiva na comparação com quem andara no recomeço da atividade. Oscar Piastri rodou em 1min30s895 e assumiu a ponta, seguido por Lando Norris e Nico Hülkenberg. Verstappen era somente 14º colocado.

Mas havia tempo para mais duas voltas. A tabela mudaria bastante. Verstappen melhorou o tempo e conseguiu avançar. Hamilton liderou com a única volta abaixo de 1min30s: 1min29s547. George Russell colocava a outra Mercedes em seguida. Charles Leclerc, Carlos Sainz, Piastri, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Guanyu Zhou, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo formaram o top-10. Verstappen e Norris foram, respectivamente, 11º e 13º colocados. A McLaren se arriscou ao permanecer com a volta rápida anterior, mas deu certo no fim das contas.

Assim, a lista de eliminados começou com Valtteri Bottas e teve ainda Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Pérez e Pierre Gasly. Além da 20ª posição na pista, Gasly ainda tem uma punição pela troca de todos os componentes do motor e largaria em último de qualquer maneira.

➡️ Hamilton evita conselhos a Norris sobre disputa com Verstappen: ‘Tenho nada a ver’

Q2 – Norris põe McLaren na frente, enquanto Leclerc termina fora

Nada de chuva para o Q2 e, com isso, pneus intermediários afastados de vez: todo mundo com macios. A Mercedes, confiante, resolveu ir de pneus usados para Hamilton e Russell, que já não viravam tão baixo quanto os rivais de pneus novos. Ao menos para a parte inicial da atividade.

Norris se lançou à primeira colocação ao anotar 1min27s432, seguido por Sainz e Albon. Mas a Mercedes era tão veloz que Hamilton, mesmo de pneus usados, subia ao terceiro posto. Verstappen precisou de duas tentativas para entrar nas primeiras colocações, o que deixava evidente como o pelotão estava apertado.

Sainz e Piastri passaram na dianteira em seguida. Com 4min para o fim, Oscar tinha a McLaren na dianteira com 1min26s945, mas a pista continuava a melhorar. Seriam, portanto, longos minutos. O que ficou claro quando Hülkenberg colocou a Haas na frente ao ser 0s098 mais veloz que Piastri.

O ex-piloto Martin Brundle, comentarista da Sky Sports na Inglaterra, informava que a Red Bull registrou danos importantes no assoalho do carro de Verstappen depois da escapada no Q1. O tricampeão mundial chegava para a última volta dentro da zona de eliminação.

Os ingleses, por outro lado, passavam tranquilamente. Norris liderou com 1min26s559, seguido por Russell. Alonso ficou na terceira colocação, Piastri foi o quarto e Hamilton, quinto. Verstappen fez uma volta salvadora para se colocar em sexto. Sainz, Hülkenberg, Albon e Stroll também passaram.

Sentiu falta de alguém? Leclerc, de maneira surpreendente, não fez nada melhor que o 11º tempo e terminou eliminado. A Ferrari continua com problemas desde o último pacote de atualizações, lançado na Espanha.

Sargeant ficou com a 12ª posição, seguido por Tsunoda, Zhou e Ricciardo.

➡️ Haas escala Fittipaldi e Bearman para testes dos pneus Pirelli pós-GP da Inglaterra

Q3 – Russell põe exclamação na Mercedes e forma trinca inglesa

Na hora da verdade, a Red Bull preferiu colocar Verstappen na pista na frente dos demais, algo que a Ferrari fez parecido com Sainz. Em seguida, a dupla da McLaren. Os carros da Mercedes viriam por último.

E foi justamente o último carro a registrar volta, Russell, quem virou o melhor tempo da rodada inicial. Fez 1min26s024 e colocou 0s006 para Norris, em segundo. Hamilton, Piastri, Verstappen, Hülkenberg, Sainz, Stroll, Alonso e Albon fechavam a lista.

Para a sequência final, Verstappen não conseguiu ir além do quarto posto e Norris abriu mão da volta após cometer um deslize. Piastri também não mudou, o que jogou a briga para as Mercedes. Hamilton foi rápido e assumiu a dianteira provisória, mas apenas por alguns segundos, Russell, com 1min25s819m confirmou a pole-position do GP da Inglaterra. Hamilton, Norris, Verstappen, Piastri, Hülkenberg, Sainz, Stroll, Albon e Alonso fecham a lista do top-10.