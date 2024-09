F1: Red Bull inicia mudanças internas e promove engenheiro de Verstappen

Max Verstappen no GP do Azerbaijão (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 18/09/2024 - 16:09 • Rio de Janeiro (RJ)

A Red Bull segue com a intensa reformulação visando as próximas temporadas da Fórmula 1. De acordo com o site "Autosport", Gianpiero Lambiase vai deixar de ser engenheiro de corrida de Max Verstappen a partir de 2025 e vai assumir outro posto dentro da equipe taurina. No início de setembro deste ano, aliás, Lambiase entrou nos radares de Ferrari e McLaren, mas decidiu permanecer renovar seu acordo com o time dos energéticos.

Nos últimos meses, a Red Bull sofreu duros golpes internos, com as saídas do projetista Adrian Newey para a Aston Martin e do diretor Jonathan Wheatley para a Sauber Audi. Agora, Lambiase vai ser promovido a Chefe de Corrida e se reportar diretamente para o diretor-técnico Pierre Waché, como foco nas atividades de pista, mas também supervisionando outras áreas.

A publicação aponta que a equipe ainda não fez um anúncio oficial, mas que os funcionários já foram informados da mudança nesta quarta-feira (18), em reunião na fábrica de Milton Keynes, na Inglaterra. Enquanto isso, porém, Lambiase segue na função de engenheiro de corrida de Verstappen, posto que ocupa desde 2016, até o fim do ano.

Outra mudança será a de Stephen Knowles como novo Chefe de Regulamentos Esportivos na Red Bull. O dirigente será responsável por garantir a conformidade dos carros com as regras da Fórmula 1 e ser o ponto de ligação com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

As alterações não param em Milton Keynes. Richard Wolverson, outro engenheiro da companhia, foi colocado como Chefe de Operações de corrida. A parte de logística também foi afetada com as mudanças, em busca de mais eficiência.

Em recente entrevista, Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que gostaria de usar as reformulações para buscar melhores oportunidades para o futuro da escuderia dentro do esporte.

- Estamos no meio de um importante período de mudanças e desenvolvimento na Red Bull, então decidimos alterar a estrutura do time de provas. Para mim, especialmente, é uma recompensa promover pessoas aqui dentro. Temos uma grande quantidade de pessoas talentosas e estou feliz por dar a eles a oportunidade de brilhar. É um passo adiante para todos - declarou.

A Fórmula 1 volta já neste fim de semana, de 20 a 22 de setembro, no GP de Singapura, 18ª etapa da temporada 2024, nas ruas de Marina Bay.