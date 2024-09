F1: pai de Pérez sofre pré-infarto e é internado após acidente do filho no GP do Azerbaijão

Pérez se chocou com Sainz durante o GP do Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 17/09/2024 - 09:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Antonio Pérez Garibay, pai de Sergio Pérez, foi hospitalizado depois de sofrer um pré-infarto, confirmou a assessoria do piloto da Red Bull em comunicado oficial à imprensa mexicana. O incidente aconteceu na manhã de domingo (15), logo depois da batida entre Checo e Carlos Sainz no fim do GP do Azerbaijão.

Segundo nota emitida por Esmeralda Mendoza, responsável pela comunicação de Pérez, Antonio estava na Cidade do México e foi encontrado inconsciente no banheiro de casa. Imediatamente, a Cruz Vermelha foi acionada, e o pai de Checo, encaminhado ao hospital.

- O incidente ocorreu após a batida que seu filho sofreu durante o GP do Azerbaijão, em colisão com o piloto Carlos Sainz.Pérez Garibay foi encontrado inconsciente no banheiro de casa na Cidade do México, e os paramédicos vieram prestar-lhe atendimento médico imediato - iniciou.

- Ele foi transferido com urgência para um hospital da capital, onde se encontra atualmente sob observação médica e estável - finalizou a assessoria, sem dizer o nome da clínica. O time de comunicação também divulgou uma foto de Antonio Pérez recebendo cuidados médicos após o pré-infarto.,

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na manhã desta terça-feira (17), a assessoria divulgou nova nota, agora com atualização sobre o estado de saúde do pai de Checo. “O senhor Pérez Garibay se encontra estável, mas continua em terapia intensiva sob constante revisão médica, focada principalmente em seu coração e principais órgãos vitais. Os especialistas indicaram que o estado de saúde segue sob vigilância de forma extensiva.”

- Em nome do senhor Antonio Pérez Garibay e de toda sua equipe, queremos expressar nosso mais profundo agradecimento à Cruz Vermelha Mexicana pela pronta intervenção fundamental para salvá-lo. Também estendemos nossos agradecimentos e reconhecimento aos médicos e às pessoas da saúde que estão atendendo ele em um hospital da Cidade do México - seguiu.

- De acordo com os boletins médios, o senhor Pérez Garibay permanecerá internado por alguns dias para continuar a recuperação. Agradecemos a todos pela solidariedade e apoio nestes momentos - finalizou a nota.

➡️ Williams mira vaga e põe Colapinto contra Bortoleto por assento na Sauber em 2025

O acidente entre Pérez e Sainz aconteceu na penúltima volta da corrida azeri, quando ambos disputavam a terceira posição. O piloto da Ferrari contornou na curva 1 pelo lado de fora, enquanto Pérez alinhou por dentro. Quando o #55 trouxe o carro um pouco para o traçado, os dois se chocaram e foram parar no muro. Os comissários da FIA, entretanto, consideram o incidente lance de corrida.