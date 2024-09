Williams mira vaga e põe Colapinto contra Bortoleto por assento na Sauber em 2025

Franco Colapinto em Baku, no Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 16/09/2024 - 15:39 • Rio de Janeiro

Após duas boas desempenhos em Monza e Baku na Fórmula 1, Franco Colapinto chamou a atenção do paddock e também de James Vowles. Após pontuar pela primeira vez na carreira no GP do Azerbaijão, o argentino foi elogiado mais uma vez pelo chefe da Williams, que afirmou que está trabalhando para manter o piloto na F1 em 2025.

Sem espaço para ser titular na Williams, uma vez que Alexander Albon e Carlos Sainz estão garantidos no time para 2025, Colapinto pode entrar em uma disputa contra Gabriel Bortoleto pela vaga final da Sauber na temporada que vem. O brasileiro, atual líder da F2, surgiu como forte favorito ao assento remanescente na equipe nos últimos dias.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo Vowles, em entrevista à versão latino-americana do Motorsport, a ideia é buscar um acordo com a Sauber para manter Colapinto no grid, mas sem deixá-lo sair da Williams em definitivo.

— É claro que estará conosco, mas o que realmente espero é que esteja competindo. Então, quero uma posição para ele onde estará correndo em 2025 e, idealmente, na Fórmula 1. Resta apenas uma equipe. Veremos o que podemos organizar lá — explicou.

— Em duas corridas, ele mostrou ao mundo que merece uma vaga na Fórmula 1. Sempre acreditei firmemente que bons pilotos deveriam correr. Isso é o que estou sugerindo para o próximo ano — continuou.

Perguntado se Colapinto seguiria fazendo parte da Williams mesmo correndo por outra equipe, Vowles confirmou que sim e detalhou que a ideia é tê-lo de volta no futuro. Além disso, o dirigente garantiu que está certo de que a dupla Albon e Sainz na equipe é o ideal no momento e não deseja mexer na escalação de 2025.

— Isso mesmo. Não vou entrar em acordos contratuais, mas sempre estará na família. É isso que precisa saber, mas não significa que não possa correr por outra equipe — disse.

— Acho que (Albon e Sainz) ainda formam a escalação ideal para a Williams, pois estamos crescendo e virando material de campeonato mundial. Mas estou incrivelmente orgulhoso, quase como um pai, do que Franco alcançou e quero que tenha sucesso. A forma certa de tê-lo de volta aqui na Williams é tendo a certeza de que está construindo uma carreira. É simples assim — concluiu.

Gabriel Bortoleto em Monza, na Itália (Foto: McLaren)

A Sauber, por sua vez, já confirmou a chegada de Nico Hülkenberg para 2025, mas ainda não definiu quem será o companheiro de equipe do alemão, deixando, assim, um assento ainda vago. Além de Bortoleto, Valtteri Bottas, experiente piloto e atualmente titular da equipe, também está na disputa e busca renovar para a temporada que vem.

Bortoleto, no entanto, já recebeu autorização da McLaren para negociar com a Sauber, mas há um impasse quanto à duração do contrato, soube o GRANDE PRÊMIO. A equipe inglesa, que conta com o brasileiro na academia de pilotos, aceita um acordo por até dois anos, mas o time de Hinwil quer um contrato de maior duração.

Alessandro Alunni Bravi, representante da Sauber, disse no último fim de semana que a equipe gostaria de apostar em um jovem piloto se for “com perspectiva de médio e longo prazo”.

Agora, a Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 20 e 22 de setembro em Singapura, para a 18ª etapa da temporada 2024, nas ruas de Marina Bay.