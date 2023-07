No primeiro treino livre da etapa da Hungria de Fórmula 1, o piloto Sergio Perez, da Red Bull, bateu no muro com menos de três minutos de sessão. Com a atenção voltada para o mexicano e o "estreiante" Daniel Riccardo, da Alphatauri, a web explodiu com torcedores do australiano cogitando a volta dele para o assento em que Perez ocupa.