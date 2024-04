F1: Hamilton vê ‘melhor TL1 do ano’ e pede que Mercedes ‘não mude muita coisa’ no Japão

Lewis Hamilton sai satisfeito de treino livre no Japão (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 05/04/2024 - 09:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Lewis Hamilton finalmente saiu satisfeito com o que viu da Mercedes em 2024. Nesta sexta-feira (5), o inglês se empolgou com o quinto lugar no TL1 e afirmou que o primeiro treino do Japão foi a “melhor sessão” da equipe na temporada da F1. Ao mesmo tempo, Lewis praticamente suplicou para que a Mercedes deixe de lado os ajustes bruscos que fez no acerto do carro de sexta-feira para sábado no Bahrein, na Arábia Saudita e na Austrália.

Hamilton chamou a sessão de “excelente” e espera que a Mercedes segure a mão nas mudanças do acerto do carro. O inglês, finalmente, vê a equipe em condições de brigar por coisas maiores na F1 2024.

- Foi um TL1 excelente para nós, o melhor que tivemos no ano, as melhores sensações que o W15 me deu. Temos uma base melhor para começar os trabalhos e, se não mudarmos muitas coisas e não bagunçarmos tudo, podemos seguir fortes. Não tivemos grandes novidades, mas estamos em melhores condições - disse.

Lewis ainda criticou a limitação dos pneus de pista molhada para a ação limitada que a F1 teve na sessão da tarde. No fim, pouquíssimas voltas registradas já nos minutos finais e por apenas parte pequena do grid.

- Uma pena que a gente não tenha feito o TL2, a mudança na regra de pneus fez com que ninguém andasse com os intermediários, não foi uma coisa inteligente - completou.

Hamilton não vive um bom início de temporada 2024. O inglês aparece na décima posição, com 8 pontos anotados, 10 a menos que o companheiro, George Russell, que foi quarto no TL1.

Na sexta-feira, o treino livre 3 está marcado para as 23h30 (de Brasília GMT-3). No sábado, a classificação acontece às 3h. No domingo, a largada está marcada para as 2h.