F1: FIA promove mudança importante para o GP de Singapura

Escrito por Grande Premio • Publicada em 17/09/2024 - 16:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Em 2023 a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), os pilotos e as equipes debateram a ideia de adicionar uma quarta zona de DRS no GP de Singapura. Na época, os times ficaram reticentes quanto à mudança e nada foi feito. Porém, tudo mudou para a edição de 2024 e a entidade que rege o esporte confirmou um novo ponto de abertura da asa móvel entre as curvas 14 e 16.

O trecho que recebeu o novo ponto de DRS, inclusive, passou por uma reformulação no ano passado, quando as curvas 16 a 19 foram cortadas e substituídas por uma nova reta de 400 metros. A alteração se deu pelas obras na orla do porto.

Com o novo trecho de alta velocidade, os pilotos, a FIA e as equipes debateram a possibilidade de adicionar um novo trecho de DRS no GP de Singapura. Porém, ainda que os competidores tenham se posicionado a favor da mudança, algumas equipes e a entidade que rege o esporte estavam com receio por causa da curva 15, que tem uma ligeira tomada para a esquerda. Existia a preocupação com a forma que os pilotos iam enfrentar o trecho com a asa traseira aberta.

Para a edição de 2024, no entanto, a FIA repensou a situação e confirmou a adição do novo ponto de DRS. O trecho, inclusive, foi recapeado para a prova deste ano, assim como entre as curvas 3 e 9, e 10 e 12.

Além da nova zona de DRS, a FIA também manteve os pontos de abertura de asa localizados nas saídas da curva 5, 13 e 19.

A Fórmula 1 volta já neste fim de semana, de 20 a 22 de setembro, no GP de Singapura, 18ª etapa da temporada 2024, nas ruas de Marina Bay.