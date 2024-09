Aston Martin escala brasileiro Drugovich para testes de pneus da F1 2026

Felipe Drugovich é um dos brasileiros que sonha em ingressar na Fórmula 1 (Foto: Divulgação / Aston Martin)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 17/09/2024 - 15:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A Aston Martin confirmou que o piloto brasileiro Felipe Drugovich assumirá o cockpit do AMR22 em um teste no circuito de Barcelona, na Espanha, agendado para acontecer entre terça (17) e quarta-feira (18). O paranaense pilotará uma versão modificada do carro, com o protótipo de pneus que a Pirelli pretende introduzir na Fórmula 1 em 2026.

Campeão da Fórmula 2 em 2022, Drugovich assinou como piloto de testes e desenvolvimento da Aston Martin pouco tempo depois do título. Será a primeira vez que o brasileiro assume o carro em pista em uma sessão pública desde que participou do treino livre 1 do GP de Abu Dhabi de 2023.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sem conseguir a vaga para a Fórmula 1 por mais um ano, Drugovich dedicou o 2024 ao endurance. Ele disputa a temporada do European Le Mans Series pela equipe Vector Sport, formando trio com Stéphane Richelmi e Ryan Cullen. Também disputou as 24 Horas de Le Mans com o hipercarro da Cadillac, junto de Pipo Derani e Jack Aitken.

A Aston Martin já confirmou a manutenção da dupla formada pelo bicampeão mundial Fernando Alonso e o canadense Lance Stroll para a temporada 2025 da Fórmula 1, que também marca a chegada do projetista Adrian Newey como novo reforço para o departamento técnico do time.

➡️ Red Bull aponta Piastri como ‘dor de cabeça’ para McLaren na F1

Entre as atividades oficiais, a Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 20 e 22 de setembro em Singapura, para a 18ª etapa da temporada 2024, nas ruas de Marina Bay.