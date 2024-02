Jornais ingleses noticiam o interesse da Ferrari na chegada do heptacampeão mundial há algum tempo. No ano passado, as duas partes negaram a existência de uma proposta formal. Em maio, o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, disse que não havia iniciado negociações com o britânico, apesar do desejo de vê-lo em um de seus carros. Meses depois, o próprio Hamilton revelou que teve apenas "conversas irrelevantes" com pessoas da escuderia italiana.