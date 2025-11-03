Expo Brasil Paralímpico promove acessibilidade em São Paulo

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Fieira Milano realizam entre os dias 6 a 8 de novembro a Expo Brasil Paralímpico + Reatech 2025, em São Paulo. A feira é uma das maiores iniciativas da América Latina dedicadas à promoção da acessibilidade, da reabilitação e do esporte como agente de transformação social.

O evento reúne instituições públicas, empresas, atletas e organizações de referência na inclusão da pessoa com deficiência, em uma programação que integra debates, experiências e homenagens, como o Prêmio São Paulo Acessível 2025.

Além de ser vitrine para inovações em acessibilidade, a feira destaca o papel do esporte como instrumento de inclusão social e de visibilidade para pessoas com deficiência.

Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar demonstrações esportivas, desafios, clínicas e painéis com atletas paralímpicos e especialistas, reforçando o potencial do movimento paralímpico brasileiro e o legado dos clubes, federações e programas de formação esportiva que impulsionam a nova geração de atletas.

O Ministério do Esporte estará presente no evento e vai participar de painéis no Palco Transforma Paradesporto, voltada à formação, inovação e saúde no esporte paralímpico. Entre os destaques estão os painéis "O Paradesporto nas Universidades", "Performance no Esporte Paralímpico", "Tecnologias Assistivas" e "Esporte e Reabilitação – Programa Semear para Toda Vida", além do Programa TEAtivo, que incentiva a prática esportiva entre pessoas com transtorno do espectro autista.

A Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo (SMTUR) também estará presente, com uma série de atividades que reforçam o compromisso da cidade com o turismo acessível e a valorização da diversidade. Os representantes vão participar do painel "Mobilidade e Acessibilidade", com participação de representantes do Metrô, CPTM e CET, e o lançamento do Passaporte Acessível, iniciativa que amplia a visibilidade de espaços turísticos adaptados da capital.

A programação inclui ainda rodas de conversa sobre inclusão e turismo social, ações interativas no estande da Secretaria e apresentações culturais inclusivas, como a Banda PCD da Polícia Militar, que abrirá o evento com repertório acessível.

Durante os três dias, o público também poderá participar da ação "Roleta de Brindes", que convida visitantes a conhecer e experimentar, de forma lúdica, a oferta turística acessível da cidade de São Paulo.

O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP) participa da Reatech + Expo Brasil Paralímpico 2025 com o Projeto Impulso, voltado à capacitação de Representantes Federativos, Entidades Natas e Conselheiros, além de palestras abertas ao público que fortalecem a gestão e o desenvolvimento do paradesporto brasileiro. Entre os destaques estão as palestras "O Paradesporto Salva Vidas", com Anderson Lopes, e o painel "Gestão de Iniciativas Paradesportivas", com Natanael Barros, além de consultorias sobre filiação, projetos e captação de recursos.

O estande do CBCP terá uma exposição do acervo histórico do Movimento Paralímpico Brasileiro e obras dos artistas Gonçalo Borges e Marcelo Cunha, celebrando a arte e a história do esporte paralímpico no país.

Tudo sobre a Expo Brasil Paralímpico

Com entrada gratuita, o evento promove o encontro de diferentes setores comprometidos com o avanço da acessibilidade e o fortalecimento da cidadania, reunindo experiências que unem tecnologia, turismo, esporte e cultura em um mesmo espaço.

Evento: 20ª Reatech – Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação + 2ª Expo Brasil Paralímpico

Data: 6 a 8 de novembro de 2025

Horário: 10h às 19h

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center – São Paulo, SP

Site oficial: www.reatechbrasil.com.br | www.expobrasilparalimpico.com.br