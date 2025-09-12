Exclusivo: Cara de Sapato fala sobre bicampeonato na PFL

Antônio Carlos Júnior, mais conhecido como “Cara de Sapato”, venceu a PFL 2025 dos meio-pesados, finalizando o americano Sullivan Cauley com um mata-leão no segundo round da final. Com isso, ele conquistou o cinturão e o prêmio milionário do campeonato. Em entrevista exclusiva para o Lance!, o lutador contou sobre sua preparação para a recente vitória da PFL no final de agosto e o que há em comum entre as vitórias de 2025 e 2021.

– O que há em comum é que eu estava vindo sempre de momentos muito difíceis na minha vida. Aquele primeiro foi quando saí do UFC, eu sentia que ainda tinha muita coisa para conquistar, que ainda tinha muita coisa para fazer. Foi um período bem difícil na minha carreira, que quase cheguei a desistir, e aquele título me deu, me fez acreditar novamente em mim, acreditar no meu jiu-jítsu, na minha luta, no boxe, na luta em geral. E agora também foi um período em que eu estava vindo de muitas lesões, muita coisa aconteceu na minha vida pessoal e profissional, e foi, eu acho que talvez, o torneio com mais nomes fortes, dito por muitos como o ano mais difícil do torneio, da categoria de meio-pesado. Ganhar esse torneio foi tipo lavar a alma, sabe? – disse Cara de Sapato.

Antônio Cara de Sapato vencedor da PFL 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

Além disso, Antônio citou sua evolução no jiu-jítsu e a mudança de categoria de volta para o peso meio-pesado, desde o UFC.

– O meu ponto de confiança ainda é o jiu-jitsu, eu fui campeão mundial e foi onde eu passei a maior parte da minha carreira lutando, lutei muito tempo jiu-jitsu – analisou Antônio.

– No PFL a gente tem um torneio, então esse sistema de torneio a gente tinha que lutar a cada 2 meses, e para ir para 84kg era muito sofrido para mim já, lutando 2 vezes por ano, 3 vezes, mas com um espaçamento muito grande. Aí agora a cada 2 meses a gente tinha que bater o peso de novo, e eu pensei, cara, eu acho melhor subir, porque senão vai ficar muito difícil. Então, tanto que até no torneio tinha muita gente que estava vindo da categoria de baixo, porque você está o tempo todo fazendo dieta, perdendo peso, hidratando, acho que isso daí pode afetar muito a minha performance, principalmente com esse curto período de tempo assim entre as lutas – completou.

– Por isso que eu achei que era melhor subir de categoria e se provou que realmente foi a melhor decisão. É questão de estratégia mesmo, né? É, com certeza, porque é muito desgastante para o atleta essa questão da perda de peso. Eu perdi muito peso, saía de 100kg para 84kg – acrescentou Cara de Sapato.

Veja outras respostas de Cara de Sapato:

Saúde mental entre lutadores

– Eu sempre, desde muito tempo, lido com muitas questões de ansiedade, desde criança. Então eu sempre trago um pouco desse tema, porque eu sei que pode ajudar muitas pessoas. Principalmente no pico da crise, eu me sentia muito sozinho e me perguntava “Pô, por que isso está acontecendo comigo?” E eu não via muita coisa a respeito, sabe?

Sua expulsão no Big Brother Brasil

– Cara, foi um episódio que muita gente não concordou, inclusive eu. Não tem mais nada hoje, né, graças a Deus. Inclusive a Dânia, pô, me ligou, falou comigo, achou que aquilo dali foi super injusto. E depois, tipo, eu fiquei muito triste, claro, na época, mas hoje em dia está tudo tranquilo. Hoje, graças a Deus, estou vivendo um período muito bom na minha vida. Graças a Deus.

e ao ser questionado se participaria de outro reality show, acrescentou:

– Então, acho que pra mim deu, já passou aí a cota, agora é focar em outras coisas da minha vida, no esporte e em alguns outros, sei lá, empreendimentos e coisas e planejamentos que eu tenho.

Objetivos ainda não alcançados

– Na luta é sempre ouro, né, então a gente vai estar sempre buscando cinturão, buscando vitórias. Na vida pessoal, eu ainda quero muito ser pai, eu sou, eu amo criança, então acho que me casar e ter filhos é algo que eu penso bastante, porque eu sou apaixonado por criança, hoje eu aproveito meus sobrinhos, mas eu quero também ter essa, me realizar, assim, como um pai.

Próximos passos de Cara de Sapato

– Ah, acho que um cara que vai continuar batalhando muito pelos seus sonhos, batalhando na luta, na vida pessoal pra ser alguém melhor. Eu espero ainda dar muitas alegrias e a gente poder comemorar muito aí com as vitórias no futuro.