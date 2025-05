Ex-lutador do UFC abandona reality após confusão e acusações de agressão

O ex-lutador do UFC Nate Diaz decidiu deixar as gravações de um reality show de artes marciais na Rússia após uma sequência de desentendimentos e agressões com integrantes do programa. O projeto, filmado na Tailândia e com formato semelhante ao “The Ultimate Fighter”, tinha Diaz e o campeão Jon Jones como treinadores principais.

continua após a publicidade

Segundo Jake Shields, amigo e parceiro de treino de Diaz, o norte-americano se desentendeu com o russo Zalimkhan Yusupov durante uma apresentação. O atleta local teria feito uma abordagem agressiva e tentou agarrar Diaz, que reagiu prontamente. O confronto se transformou em uma briga generalizada entre os membros da equipe americana e os participantes do programa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Ex-campeão do UFC afirma que Dana White pagou valor milionário de sua fiança

A situação se agravou após Yusupov permanecer no programa e retornar ao convívio com os demais lutadores, gerando novos atritos. Shields também relatou que membros da produção teriam se envolvido nos conflitos, o que contribuiu para a decisão de abandonar o projeto.

continua após a publicidade

Nate Diaz foi um dos principais nomes do UFC nos últimos anos (Foto: UFC)

Outro fator decisivo mencionado por Jake foi o envolvimento de membros da equipe de produção nas confusões. Shields afirmou que parte das agressões partiu de pessoas que não eram lutadores — o que levou à decisão de deixar as gravações.

— Por que continuar em um programa desse tipo? Uma coisa é entrar em confronto com os lutadores, eu fui até lá com o Nate já esperando que alguns tentassem provocá-lo, mas quando há a possibilidade de integrantes da produção também partirem para agressão, fica inviável — declarou Jake Shields.

continua após a publicidade

Nos dias seguintes, segundo relatos, a equipe americana passou a sofrer com insultos e provocações por parte de competidores russos. Diante da insegurança e do clima hostil, Nate Diaz optou por encerrar sua participação e retornar aos Estados Unidos.