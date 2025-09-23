Ex-Flamengo é rejeitado por times da Kings League Brasil; veja quem

O atacante Geuvânio, de 33 anos, ex-jogador de Santos e Flamengo, não foi selecionado por nenhuma equipe durante o Draft da Kings League Brazil, realizado na noite da última segunda-feira (22). Apesar de figurar entre os atletas disponíveis para a seleção, não foi chamado pelas 10 franquias que disputarão a edição do torneio no país.

Geuvânio, ex-Flamengo não foi selecionado por nenhum time da Kings League (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O atacante também teve passagens por clubes como Atlético-MG, Athletico-PR e Chapecoense, sem conseguir se firmar. Sua experiência mais recente no futebol profissional ocorreu no início deste ano, quando defendeu o Oeste na Série A2 do Campeonato Paulista.

Trajetória de Geuvânio no Flamengo

Geuvânio chegou ao Flamengo por empréstimo junto ao Tianjin Quanjian, da China, com status de reforço de peso para o setor ofensivo. A diretoria rubro-negra venceu uma forte concorrência para repatriar o jogador, que vivia bom momento no futebol asiático.

O atacante não conseguiu se firmar como titular absoluto e repetir o mesmo nível de atuação dos tempos de Santos. Durante sua passagem de 18 meses pela Gávea, Geuvânio demonstrou irregularidade. Assim, encerrou a passagem pelo Rubro-Negro com 41 partidas e três gols marcados.

Entenda o que é a Kings League

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação. Os interessados podem acompanhar as atualizações sobre a Kings League por meio do site oficial e das redes sociais da liga no Instagram e X.