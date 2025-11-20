Ex-atleta olímpico é procurado pelo FBI por assassinato

Na mira do FBI desde outubro de 2024, o ex-atleta olímpico Ryan James Wedding foi acusado de matar uma testemunha federal que iria depor contra ele. O canadense de 44 anos é procurado por tráfico internacional de drogas e acusado de ter encomendado o assassinato por meio de uma recompensa, em uma tentativa desesperada de impedir o avanço de seu processo.

A vítima foi morta a tiros em um restaurante dias antes de depor contra Wedding, que teria oferecido a recompensa em um site. Na última quarta-feira (19), o ex-atleta foi formalmente denunciado por homicídio, obstrução da justiça, intimidação de testemunha, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

O FBI oferecia uma recompensa de US$ 10 milhões (cerca de R$53 milhões) por informações sobre Wedding. Após a nova acusação, o valor aumentou para US$ 15 milhões (quase R$80 milhões).

<strong>Ryan James Wedding</strong> nas Olimpíadas de inverno (Foto: Reprodução X)

Em coletiva de imprensa em Los Angeles, o diretor do FBI, Kash Patel, fez comparações de alto impacto.

— Não dá para ser um chefão do narcotráfico e escapar da lei. Não se enganem, Ryan Wedding é uma versão moderna de Pablo Escobar; é uma versão moderna de El Chapo Guzmán... Ele não escapará da justiça — disse Patel.

O diretor assistente responsável pelo escritório do FBI em Los Angeles, Akil Davis, acredita que Wedding está sendo protegido por cartéis e outros criminosos no México. Já foram contabilizadas cerca de 60 toneladas de cocaína traficadas por ano para Los Angeles, transportadas em caminhões vindos do México.

Olimpíadas de Inverno de Salt Lake City 2002

Wedding terminou na 24° colocação do snowboarding em 2002. O pódio foi dominado por americanos, com Ross Powers em primeiro, Danny Kass em segundo e Jarret Thomas em terceiro.

A equipe canadense de hóquei no gelo atingiu um feito histórico nesta Olimpíadas, quando tanto a masculina quanto a feminina conquistaram a medalha de ouro na modalidade. Ambas venceram os Estados Unidos nas respectivas finais. O ouro masculino marcou a primeira vitória do Canadá na modalidade em 50 anos.