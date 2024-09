Etapa do Campeonato Mundial de Skate é adiada após chuva em Roma

(Foto: Divulgação / Word Skate Skateboarding)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 20:58 • Roma (ITA)

As disputas do street masculino do Campeonato Mundial de Skate, em Roma, na Itália, foram adiadas por conta de uma forte chuva que atingiu a capital italiana, nesta quinta-feira (12). O torneio foi paralisado na metade das quartas de final do evento, que será retomado na sexta-feira (13). Na chave masculina, o Brasil conta com Kelvin Hoefler e Ismael Henrique, que ainda não entraram em ação. Pelo lado feminino, Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançaram.

Nas quartas da competição, 32 skatistas competem por 16 vagas para as semifinais. Nesta fase, cada atleta completa duas voltas na pista montada em Roma, com a melhor nota valendo para a classificação geral. Já na fase seguinte, os skatistas fazem as mesmas duas voltas e mais cinco manobras individuais.

Antes da chuva que interrompeu as atividades, apenas 15 skatistas conseguiram completar ao menos um volta no circuito. Por enquanto, a liderança é do colombiano JC Gonzalez, com 79,16 pontos, seguido por Tommy Flinn com 78,58 pontos. Tanto Kelvin Hoefler, quanto Ismael Henrique, não conseguiram competir nesta quinta-feira. A organização do evento confirmou que o restante da bateria 2 das quartas de final, bem como as baterias 3 e 4, serão realizadas na sexta-feira antes das semifinais.

Na chave feminina, Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançaram às semifinais do torneio street feminino. A medalhista olímpica A vice-campeã olímpica Liz Akama liderou a fase com 75.61. As notícias negativas foram as eliminações das brasileira Maria Lúcia Campos e Daniela Vitória, que não conseguiram boas notas e ficaram de fora.