Promovendo a cultura e a prática esportiva, carreta do eMuseu da Cultura chega a São Paulo

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 17:22 • Rio de Janeiro

Entre os dias 16 e 20 de setembro, das 9h às 16h, o eMuseu da Cultura levará a São Paulo uma carreta com exposição interativa e tecnológica promovendo a cultura e a prática esportiva. Em sua primeira versão itinerante, o veículo ficará cinco dias no Parque Baby Barioni, Água Branca, tendo como principal tema os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 e a história das Olimpíadas.

Com visitação acessível e gratuita, o veículo ofertará cerca de 12 atividades diferentes. Dentre elas, simuladores 3D com óculos de realidade virtual que simularão manobras em esqui, surfe e skate. Além disso, também haverá um jogo de quebra-cabeça em realizada aumentada de locais onde foram realizados os Jogos Olímpicos, e um jogo de memória animado com os mascotes olímpicos e paralímpicos. Todas as atividades contam com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, libras, braile e legendas.

A experiência interativa ainda contará com hologramas de 18 atletas olímpicos e paralímpicos , permitindo que os visitantes tirem foto "com seus ídolos". Entre eles estão Bruna Alexandre, do tênis de mesa olímpico e paralímpico - primeira brasileira a competir em ambos -, Duda e Patrícia, campeãs do vôlei de praia olímpico e Beatriz Souza, medalhista de ouro no judô olímpico.

A experiência holográfica contará ainda com as tochas dos Jogos de Paris 2024, Rio 2016 e Pequim 2008, além das medalhas de ouro, prata e bronze da edição francesa.

Visitantes do eMuseu da Cultura tiram foto com holograma de Beatriz Souza (Foto: Divulgação/eMC)

Ainda será possível experimentar o jogo de dardos em uma lousa interativa no cenário da antiga Olímpia, cidade onde nasceram os Jogos Olímpico. Também haverá capacitação de professores do ensino público por meio de oficinas de criação de material esportivo.

Uma iniciativa da Go Beyond, a carreta conta com patrocínio da Centauro, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio da Secretaria de Estado de Esporte de São Paulo e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.