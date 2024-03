Final de eLibertadores 24 será disputada no Brasil com premiação alta

(Foto: Divulgação/Conmebol)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 15/03/2024 - 15:05 • São Paulo (SP)

A grande final da eLibertadores 24 será disputada no Brasil neste final de semana. Os 16 melhores jogadores da competição irão se reunir em um rooftop, na cidade de São Paulo, entre os dias 16 e 17 de março.

A competição será patrocinada por algumas marcas, como DHL, Mercado Livre, Panini, Puma e TCL. Com 16 participantes, o que chama atenção é a premiação. Quem for campeão, acumula mais de 100 mil dólares (aproximadamente 500 mil reais). Além disso, serão concedidas duas vagas para o EA SPORTS FCTM Pro World Championship.

No sábado (16), quatro grupos de quatro jogadores competirão na fase de grupos. Os dois melhores de cada grupo avançarão para as rodadas eliminatórias, que acontecerão no domingo (17). As partidas serão disputadas em formato de eliminação direta nas quartas de final, semifinais e finais.

A competição é vista como uma das maiores da modalidade na América do Sul e um dos principais eventos do ecossistema do EA SPORTS FC Pro. Os jogos contarão com transmissões simultâneas em

espanhol, português e inglês.