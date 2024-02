As três skatistas que representaram o Brasil na modalidade Park nos Jogos Olímpicos de Tóquio formaram o pódio da etapa de abertura do STU National, em Florianópolis, neste domingo (04). Mas quem levou a melhor no Skate Park do Abraão, foi Yndiara Asp. A final ainda contou com outra catarinense na final, Isadora Pacheco, que superou uma entorse no tornozelo e completou o pódio. Dora Varella terminou o evento em segundo lugar.