Bloqueio brasileiro contra os eslovenos (Foto: Volleyball World)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 13:47 • Fukuoka (JAP)

Mesmo com uma boa atuação, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei foi derrotada pela Eslovênia por 3 sets a 2 (parciais: 27/25, 23/25, 26/24, 21/25 e 15/12), nesta sexta-feira (7), em Fukuoka, no Japão. Adriano e Lucarelli foram os melhores pontuadores do Brasil no jogo, um com 21 pontos e outro com 17. Porém, o esloveno Toncek Stern liderou a partida no aproveitamento ofensivo, marcando 29.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No primeiro set, a Eslovênia veio com tudo e abriu 4 a 0, obrigando Bernardinho a pedir tempo. No entanto, mesmo com as tentativas do Brasil e uma chance de ficar na frente do placar, os eslovenos fecharam por 27 a 25.

Em seguida, o Brasil começou melhor o segundo período, mas claro, com a Eslovênia sempre na cola. Mas, Darlan garantiu um set point com uma pancada e com um erro de ataque de Cebulj, fechou o set por 25 a 23.

A Eslovênia reagiu no terceiro período chegando a ter uma diferença de cinco pontos. No entanto, assim como no primeiro set, a seleção brasileira teve a chance e viu o rival fechar a parcial novamente com dois pontos seguidos, um de ataque e outro no graças ao seu bloqueio.

Adriano, um dos destaques do jogo, com 21 pontos (Foto: Volleyball World)

O Brasil não desistiu e foi seguindo a Eslovênia ponto a ponto. Após fazer 22 a 20, a equipe de Bernardinho conseguiu mais dois pontos de bloqueio e obteve outro set point. Adriano, uma dos destaques, levou a decisão para o tie-break após converter mais uma bola.

O tie-break foi bem disputado, já que ambas equipes estavam disputando ponto a ponto. Darlan teve a chance de colocar o Brasil à frente, mas sacou para fora, e Urnaut abriu 12 a 10 para os eslovenos. Alan também tentou, mas acabou tocando na rede e dando o ponto para fechar o set em 15 a 12 e a partida, em 3 a 2.

O próximo compromisso do Brasil é contra a Polônia, último jogo da semana 2, neste sábado (8).