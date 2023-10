A brasileira perderá mais um posto na tabela ficando com a 20ª colocação após a queda na estreia no WTA 1000 de Pequim, na China. No ranking do ano ela vai perdendo posição também para a russa Liudmila Samsonova e ficando como a 18ª colocada e no momento fora da zona de classificação para o WTA Elite Trophy, em Zhuhai, na China, que é a versão B do WTA Finals compreendendo tenistas entre o 9º e 16º lugares. Para se garantir, Bia teria que somar mais de 80 pontos na próxima semana onde disputa o WTA 250 de Hong Kong, ou seja, fazer pelo menos semifinal, e torcer contra nomes como Daria Kasatkina e a própria Samasonova que segue viva em Pequim esta semana. Ainda restará outra semana de torneios em Monastir, na Tunísia, Cluj-Napoca, na Romênia, e Nanchang, na China.