Natural do Rio de Janeiro (RJ), Isaac Souza nasceu na favela da Mangueira. Logo aos cinco anos de idade, o garoto começou a fazer aulas de capoeira, devido à elasticidade e agilidade. Dois anos depois, sua mãe, Elizelba, o matriculou em uma peneira de ginástica artística na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). No teste, Isaac se destacou e foi aprovado. Mas, tempos depois, o destaque foi tão grande que o atleta foi convidado pelo Flamengo.