Em busca de confiança, Bia Haddad recebe convite e jogará o WTA de Charleston

Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 19:07 • Charleston (EUA)

Eliminada de forma precoce na terceira rodada do WTA 1000 de Miami, na Flórida, Bia Haddad Maia, 13ª do mundo, recebeu um convite de última hora e jogará o WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos.

O evento é jogado no Har Thru, o saibro verde, a partir da próxima segunda-feira, 1º de abril. O Har thru é o pó de cimento e costuma ser um pouco mais rápido que o saibro convencional. A competição é tradicional no calendário e distribui 922 mil doláres (aproximadamente R$ 4,8 milhões).

Bia soma oito vitórias e nove derrotas no ano. Nos últimos oito jogos, ela somou seis derrotas. Ela tem uma semifinal na temporada no piso duro do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Logo depois engatou uma sequência de quatro derrotas consecutivas. O torneio de Charleston irá preceder a Billie Jean King Cup, que será realizada em São Paulo entre os dias 12 e 13 de abril. A brasileira vai buscar resgatar a confiança perdida nas últimas competições.

Além de Bia, Caroline Wozniacki, Shelby Rogers e Clervie Ngounoue receberam convites para o evento que vai até o domingo, 7. Nas duplas o Brasil estará presente com a carioca Ingrid Martins que joga com a eslovaca Tereza Mihalikova. Ela vem de oitavas de final no WTA 1000 de Miami onde jogou com a russa Anna Blinkova.