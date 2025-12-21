Em atuação de altos e baixos, Flamengo supera Cruzeiro no NBB

Neste domingo (21), o Flamengo venceu o Cruzeiro por 93 a 80, em jogo válido pela 11ª rodada do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida aconteceu no Ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte. O Rubro-negro constrói uma nova sequência na competição e chega à terceira vitória consecutiva.

O cestinha da partida foi Alex Negrete, do Flamengo. O ala anotou 28 pontos, quatro rebotes e três assistências. Atrás dele, ficou seu companheiro Guilherme Deodato, com 22 pontos.

A vitória leva o Flamengo à terceira posição do NBB . Já o Cruzeiro é o 16º colocado, no limite para avançar aos playoffs da competição.

Como foi o jogo?

O primeiro quarto foi marcado pelo extremo equilíbrio. Mesmo quando uma equipe conseguia espaçar no placar, o adversário era capaz de zerar a diferença. Nessa dinâmica, a parcial terminou em 22 a 21 para o Flamengo, ou seja, em aberto. O segundo quarto seguiu o mesmo ritmo e, assim, os times saíram para o intervalo com um 43 a 40 favorável ao Rubro-Negro.

Na volta, o Cruzeiro aumentou a eficiência, fez valer o fator casa e terminou o terceiro quarto na frente do placar, no 26 a 18. Porém, sofreu o revés na última e decisiva parcial, permitindo ao Flamengo sair de Belo Horizonte com a vitória. O time visitante anotou 18 pontos a mais que o adversário na quarta parcial e ganhou a partida por 93 a 80.

