Leandro Lino comemora gol do Brasil em cima da Costa Rica, pela Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 11:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Vitória com tranquilidade. O Brasil venceu a Costa Rica por 5 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. A equipe segue invicta na competição e, agora, tem 32 gols anotados. Com o triunfo, a Amarelinha aguarda o vencedor de Irã e Marrocos, para saber quem enfrentará nas quartas de final.

➡️Falcão no topo? Saiba quem são os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo de Futsal

A Seleção Brasileira fez valer a superioridade técnica. Apesar da equipe não ter feito um primeiro tempo espetacular, é importante destacar que é um mata-mata de Mundial, onde o principal objetivo é vencer. Com isso, o Brasil conseguiu impor seu ritmo de jogo desde o início, com um bom volume no ataque. A única ressalva a ser feita é que os jogadores não foram tão efetivos. Foram 25 chutes e a equipe desperdiçou bons contra-ataques que poderiam dar certa tranquilidade para a segunda etapa. Ainda assim, a Amarelinha terminou os primeiros 20 minutos de partida com 2 a 0 no placar, com gols marcados por Felipe Valerio e Marcel.

À frente no placar, a Seleção Brasileira foi para o segundo tempo para administrar a vantagem e a condição física dos atletas. Aos sete minutos, Leandro Lino fez bela jogada pela ala esquerda e abriu 3 a 0. Precisando marcar, a Costa Rica se lançou ao ataque, colocou goleiro-linha e dominou a posse de bola. No entanto, não foi o suficiente para reverter a vantagem brasileira. Pelo contrário, os costa-riquenhos viram a Amarelinha ampliar com Neguinho (2x). O Brasil se manteve invicto na Copa do Mundo de Futsal e com apenas dois gols sofridos.

➡️Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo de futsal; relembre títulos

Ferrão, Arthur, William, Lino e Neguinho comemora gol do Brasil na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

Brasil nas quartas da Copa do Mundo de Futsal

A vitória garante o Brasil nas quartas de final do Mundial. A equipe comanda por Marquinhos Xavier volta à quadra no domingo (29), às 09h30, no horário de Brasília. A Seleção ainda aguarda o adversário, que sairá do confronto entre Irã e Marrocos, que será na quinta-feira (26).