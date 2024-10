Eleições do COB acontecem nesta quinta-feira (3); veja detalhes

Eleições do COB serão realizadas no CT da entidade (Foto: Divulgação / COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O próximo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) será decidido nesta quinta-feira (3). Os candidatos são o atual mandatário, Paulo Wanderley, e o ex-vice da entidade Marco La Porta. A eleição será realizada no Centro de Treinamento do COB, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a partir das 9h30 (de Brasília).

Marco La Porta foi vice-presidente de Paulo Wanderley entre 2018 e março deste ano, mas deixou o cargo dentro do tempo estipulado pelo estatudo do COB para lançar a sua candidatura. Os dois tiveram divergências durante a gestão.

O presidente será escolhido pela Assembleia Geral do COB, composta pelos 34 presidentes das Confederações Olímpicas de Verão e Inverno filiadas à entidade; os dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI) - Andrew Parsons e Bernard Rajzman; e pelos 19 representantes da Comissão de Atletas.

Além dos cargos de presidente e vice-presidente, as eleições desta quinta-feira decidem os sete membros do Conselho de Administração representantes das Entidades Nacionais de Adminstração de Desporto (ENADs) e um membro independente do Conselho de Adminstração.

A chapa eleita comandará o COB durante todo o ciclo até as Olimpíadas de Los Angeles 2028, ou seja, de janeiro de 2025 a dezembro de 2028.

Conheça os candidatos Paulo Wanderley e Marco La Porta

Durante a última semana, o Lance! conversou com os dois candidatos à presidência do COB. Assista às entrevistas exclusivas abaixo e conheça as ideias de Paulo Wanderley e Marco La Porta.