As próximas provas serão realizadas ainda nesta segunda. Letícia Oro Melo, medalhista de bronze no Mundial de 2022, e Eliane Martins competem no salto em distância feminino. Em seguida, será a vez do lançamento de disco masculino, com Alan de Flachi. Por fim, fechando a noite de competições no Estádio Nacional, o Brasil irá participar do revezamento 4x400m misto.