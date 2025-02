Thiago Silva e Marcão, do Fluminense, comparecem ao Rio Open

Ídolos do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva e auxiliar permanente Marcão marcaram presença no Rio Open, na noite de terça-feira (18). A dupla esteve no Jockey Club Brasileiro para a estreia de João Fonseca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No entanto, a dupla não deu sorte para o tenista brasileiro, que foi derrotado por 2 a 0 para o francês Alexandre Müller, na quadra Guga Kuerten. O jovem de 18 anos demonstrou cansaço após conquistar o ATP de Buenos Aires, no domingo (16).

Além de Thiago Silva e Marcão, Gabriel Medina também foi outra personalidade do esporte a comparecer no Rio Open para assistir a João Fonseca. Técnico do Flamengo, Filipe Luís foi uma das figuras ilustres do primeiro dia do evento.

continua após a publicidade

Na terça-feira, o Fluminense iniciou treinamento às 16h30 (de Brasília), devido ao forte calor no Rio de Janeiro. O zagueiro se recupera de uma lesão no calcanhar esquerdo, enquanto Marcão auxiliou Mano Menezes no CT Carlos Castilho.

Marcão compareceu ao Rio Open na noite de terça-feira (18) para assistir ao João Fonseca (Foto: Lucas Teixeira)

Brasileiros no Rio Open

Apesar da presença de personalidades nas quadras do Rio Open, os brasileiros decepcionaram no início do torneio. Além de João Fonseca, Thiago Wild, Felipe Meligeni e Gustavo Heide foram eliminados em seus primeiros jogos. Thiago Monteiro é o único atleta nacional que avançou às oitavas de final.