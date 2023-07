A dupla André/George conquistou a primeira medalha no Elite 16, que reúne as 16 melhores duplas do planeta, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia na temporada. Os brasileiros subiram ao pódio em Gstaad, na Suíça, após vencer a dupla polonesa Losiak/Bryl devido à desistência do polonês Bryl, que sofreu uma lesão no pé esquerdo no segundo set. O estrangeiro recebeu atendimento médico e não teve condições de retornar ao jogo.