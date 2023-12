Candidatas a Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico, Duda e Ana Patrícia disputam a semifinal do BPT Finals, a decisão do circuito mundial de vôlei de praia, neste sábado (9). Em Doha, no Qatar, as brasileiras venceram as quatro partidas disputadas até o momento e se colocaram entre as quatro melhores do torneio, sem precisar disputar as quartas de final.