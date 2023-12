Para conquistar a classificação, a Seleção Brasileira precisa vencer a República Tcheca na última rodada, além de torcer para a Espanha ser derrotada pela Holanda. Dessa forma, o Brasil empataria em pontuação com as equipes espanhola e tcheca, mas levaria vantagem no saldo de gols, que já é maior que o das adversárias no momento. Caso essa combinação se concretize, as brasileiras ficarão com a segunda vaga no mata-mata, atrás apenas da líder Holanda.